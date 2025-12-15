Vader van twee gewonde kinderen Moergestel aangehouden

MOERGESTEL (ANP) - De vader van de twee kinderen die zaterdagavond zwaargewond zijn gevonden in hun woning in Moergestel is aangehouden. De 49-jarige man wordt verdacht "van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de woning", meldt de politie. Een woordvoerster van de politie wilde daar geen verdere uitleg bij geven. Ze zei dat het onderzoek nog gaande is.

De vader was eerder die zaterdagavond als spookrijder betrokken bij een ongeluk op de A58. Hij raakte gewond. Zondag meldde de politie dat de kinderen, een jongen en een meisje, buiten levensgevaar zijn.