VK ontbiedt Chinese ambassadeur na veroordeling Jimmy Lai

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 20:06
anp151225199 1
LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft de Chinese ambassadeur in het land ontboden vanwege het proces tegen Jimmy Lai in Hongkong. De Brit is maandag schuldig bevonden aan het overtreden van een omstreden veiligheidswet.
Mediamagnaat Lai (78) is een voorman van de prodemocratische beweging in Hongkong. Hij is volgens het hooggerechtshof schuldig aan samenzwering met buitenlandse mogendheden en het publiceren van opruiend materiaal. Zijn straf volgt nog.
De Britse buitenlandminister Yvette Cooper spreekt van "een politiek gemotiveerde vervolging". Ze wil dat Lai wordt vrijgelaten en de veiligheidswet wordt ingetrokken.
Lai werd geboren in China, maar verhuisde als kind naar de toenmalige Britse kolonie Hongkong. Hongkong is sinds 1997 een semi-autonome regio van de Volksrepubliek China. Mede door de veiligheidswet uit 2020 kwam er een einde aan een reeks demonstraties voor onder meer democratie.
