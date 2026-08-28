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Rutte treurt om 'militair en vriend van de NAVO' Harald

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 10:13
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BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte luidt de Noorse koning Harald uit als een militair die altijd opkwam voor de Noorse krijgsmacht en de NAVO. Rutte is naar eigen zeggen "diep bedroefd" om het overlijden van de koning.
Rutte voegde bij zijn bericht op X een foto van Harald met de toenmalige secretaris-generaal Joseph Luns, een van Ruttes Nederlandse voorgangers als NAVO-chef.
Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten. Hij werd in het NAVO-land opgeleid als cavalerist en had de rang van generaal en admiraal.
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