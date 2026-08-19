Tennisser Kyrgios geschorst na positieve test op cocaïne

LONDEN (ANP) - De Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst na een positieve test op cocaïne. De 31-jarige voormalig finalist van Wimbledon heeft schuld bekend en zijn excuses aangeboden aan fans, familie, sponsoren en andere betrokkenen. De positieve test was eind juni tijdens een toernooi op Mallorca.

Kyrgios haalde in 2022 de finale van Wimbledon en kampte vervolgens met veel blessures. "Ik ga geen excuses maken, maar ik wil wel wat context geven over waar ik de afgelopen tijd doorheen ben gegaan. De laatste jaren zijn door mijn blessures heel zwaar geweest, zowel lichamelijk als mentaal. Mijn lichaam is niet meer in staat geweest om te doen wat mijn hoofd van me verwacht, en het besef dat het einde van mijn carrière dichterbij komt, is veel moeilijker geweest dan ik ooit had kunnen denken", meldt Kyrgios via Instagram.

Kyrgios behaalde in 2016 zijn hoogste positie op de wereldranglijst met de dertiende plek. Inmiddels staat hij 919e. Begin vorig jaar verloor Kyrgios in de eerste ronde van de Australian Open zijn eerste grandslamwedstrijd sinds 2022. Sindsdien deed de Australiër alleen nog mee aan enkele kleinere toernooien. Op 22 juni verloor hij in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Mallorca.

"Ik heb een enorme fout gemaakt en neem daar de volle verantwoordelijkheid voor", staat in de verklaring van Kyrgios. "Het goede nieuws is dat dit voor mij een wake-upcall is geweest. De komende 28 dagen zal ik afstand nemen van sociale media en het openbare leven, terwijl ik me erop richt om mezelf weer op de been te krijgen."