Nationaal Coördinator ontwikkelt plan tegen moslimdiscriminatie

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 18:44
DEN HAAG (ANP) - De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh gaat een plan ontwikkelen voor de nationale aanpak van moslimdiscriminatie. Dat zei hij donderdagavond tijdens een iftarbijeenkomst in Den Haag.
Meerdere islamitische organisaties vroegen de coalitiepartijen tijdens de formatie om een Nationaal Coördinator Moslimdiscriminatiebestrijding. Baldewsingh sprak zijn zorgen uit over het feit dat moslimdiscriminatie niet wordt genoemd in het coalitieakkoord van het minderheidskabinet-Jetten. Daarmee geven de coalitiepartijen (D66, CDA en VVD) volgens hem het signaal dat moslimdiscriminatie "onvoldoende urgentie" voor hen heeft.
Baldewsingh verwees donderdagavond naar de wens van de organisaties voor een aparte coördinator. Hij beloofde dat zijn plan voor een nationale aanpak in elk geval samen met de moslimgemeenschappen wordt ontwikkeld. Baldewsingh wil de aanpak eind dit jaar presenteren aan het kabinet.
