Situatie met 'actieve schutter' bij grote synagoge nabij Detroit

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 18:55
WEST BLOOMFIELD (ANP) - Bij een grote synagoge in West Bloomfield in de Amerikaanse staat Michigan is sprake van een situatie met een "actieve schutter", meldt de lokale politie op X. Onduidelijk is of er slachtoffers zijn. Bij de synagoge zou onder meer een basisschool en voorschoolse opvang zijn gevestigd. Volgens lokale media zouden die op het moment geopend zijn.
Volgens nieuwszender Fox 2 zou iemand met zijn auto op het pand zijn ingereden, waarna werd geschoten. De auto zou in brand zijn gevlogen. Op livebeelden is te zien hoe rook opstijgt van nabij de ingang van de Temple Israel, een liberaal-joodse synagoge.
De politie en brandweer zijn in groten getale ter plaatse. Nabijgelegen scholen en religieuze instellingen zijn opgeroepen tot nader order te sluiten, en aanwezigen om te schuilen.
Naar eigen zeggen is de Temple Israel de grootste liberaal-joodse synagoge van de Verenigde Staten.
