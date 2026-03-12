ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS zeggen 6000 doelen te hebben geraakt in Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 18:41
anp120326173 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben sinds het begin van de oorlog in Iran 6000 doelen geraakt in het land, meldt het Amerikaanse centrale commando in de regio, CENTCOM, op X. Daarnaast zouden meer dan negentig Iraanse schepen zijn beschadigd of vernietigd bij de aanvallen, waaronder dertig mijnenleggers.
Sinds 28 februari voeren de VS en Israël aanvallen uit op Iran. Daarbij kwamen meerdere politieke Iraanse kopstukken om het leven, onder wie de hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

Loading