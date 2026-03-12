VS zeggen 6000 doelen te hebben geraakt in Iran

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben sinds het begin van de oorlog in Iran 6000 doelen geraakt in het land, meldt het Amerikaanse centrale commando in de regio, CENTCOM, op X. Daarnaast zouden meer dan negentig Iraanse schepen zijn beschadigd of vernietigd bij de aanvallen, waaronder dertig mijnenleggers.

Sinds 28 februari voeren de VS en Israël aanvallen uit op Iran. Daarbij kwamen meerdere politieke Iraanse kopstukken om het leven, onder wie de hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei.