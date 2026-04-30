Verenigd Koninkrijk verhoogt dreigingsniveau naar 'ernstig'

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk verhoogt het dreigingsniveau van 'substantieel' naar 'ernstig', het op één na hoogste niveau. Dit gebeurt naar aanleiding van de steekpartij in de Londense wijk Golders Green op woensdag. Daarbij werden twee Joodse mannen neergestoken. Donderdag bleek dat de verdachte, die na interventie van een Joodse burgerwacht en de Britse politie kon worden ingerekend, eerder bekend was bij een terrorismepreventieprogramma.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood houdt het nieuwe dreigingsniveau in dat het land een terreuraanval "zeer waarschijnlijk" acht. Mahmood voegde toe dat de Britse overheid "vandaag een significante investering heeft aangekondigd om onze Joodse gemeenschappen te beschermen, met een recordfinanciering voor politiepatrouilles en beveiliging bij synagoges, scholen en gemeenschapscentra."

Volgens Mahmood zal het Verenigd Koninkrijk "alles doen dat binnen onze macht ligt om de maatschappij te bevrijden van het kwaad dat antisemitisme heet". In een interview eerder op dinsdag maakte Mahmood bekend dat het Verenigd Koninkrijk 25 miljoen pond (28,9 miljoen euro) uittrekt aan extra financiering om de Joodse gemeenschap in het land te beschermen.

Eerder vonden in dezelfde Londense wijk, die traditioneel een grote Joodse gemeenschap huist, al andere incidenten plaats. Zo werden ambulances van een Joodse hulporganisatie in brand gestoken. Ook werd er brand gesticht bij een herdenkingsmuur nabij een synagoge. Daarop waren de beeltenissen te zien van slachtoffers van het Iraanse regime.