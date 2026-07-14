Natuurbranden bij Parijs hebben al ruim 1900 hectare verwoest

De natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare in de as gelegd. Dat meldt BFMTV. Zo'n zeshonderd brandweerlieden zijn nog altijd bezig het vuur te bedwingen. Dinsdagochtend zullen ook weer enkele blusvliegtuigen worden ingezet.

Maandag zei minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez aanwijzingen te hebben dat het vuur was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht vanwege vermeende betrokkenheid.

Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos nabij Fontainebleau. Maandagmiddag brak er een tweede brand uit in de regio. Dat tweede vuur heeft inmiddels al 300 tot 400 hectare verwoest.