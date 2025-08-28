ECONOMIE
Paus wel boos: Leo XIV eist einde van ‘collectieve straf’ in Gaza

rooms-katholiek
door Peter Janssen
donderdag, 28 augustus 2025 om 7:47
bijgewerkt om donderdag, 28 augustus 2025 om 8:00
Paus Leo XIV dringt aan op een einde aan de oorlog in de Gazastrook. “Ik vraag om de vrijlating van alle gijzelaars, om een duurzaam staakt-het-vuren, om het vergemakkelijken van veilige toegang tot humanitaire hulp en om onbeperkte eerbiediging van het humanitaire recht”, zei Leo woensdag tijdens de algemene audiëntie in het Vaticaan.
Leo herinnerde aan de plicht om de burgerbevolking te beschermen en aan het verbod op collectieve bestraffing, willekeurig geweld en gedwongen verhuizing.
De inwoners van de Gazastrook verwachten een nieuw Israëlisch offensief in delen van de reeds grotendeels verwoeste kuststrook. De geplande aanval, onder andere in het dichtbevolkte gebied rond Gaza-stad, zou opnieuw verwoestende gevolgen kunnen hebben.
De humanitaire situatie in de Gazastrook is nu al rampzalig. Volgens deskundigen heerst er in delen van het gebied hongersnood. Honderdduizenden mensen die door eerdere aanvallen ontheemd zijn geraakt, leven in provisorische kampen en dreigen nu opnieuw te worden verdreven.
Priesters en nonnen moeten in kloosters blijven
In verband met het aanstaande offensief in Gaza verwees Leo ook naar een gezamenlijke verklaring van de Latijnse en Grieks-orthodoxe patriarchen van Jeruzalem. Zij hadden onlangs bekendgemaakt dat de priesters en nonnen in de twee christelijke kerken in Gaza-stad ter plaatse zouden blijven, ondanks de Israëlische evacuatiebevelen in de aanloop naar het offensief op Gaza-stad.
De leiders hadden bekendgemaakt dat de mensen die hun toevlucht hadden gezocht in de kerken te zwak en ondervoed waren om zich te verplaatsen. Een evacuatie zou neerkomen op een “doodvonnis”. Sinds het begin van de oorlog hebben honderden mensen hun toevlucht gezocht in de kerken.
Gaza en de Katholieke Kerk
De Katholieke Kerk volgt het conflict in Gaza op de voet en spreekt zich regelmatig uit over de situatie. Pauselijke leiders benadrukken het belang van vrede, mensenrechten en humanitaire hulp voor de inwoners van het gebied, ongeacht religie of afkomst. In de afgelopen jaren hebben verschillende pausen opgeroepen tot dialoog tussen Israël en Palestijnen en tot beëindiging van geweld. De katholieke gemeenschap in Gaza zelf is klein maar actief; zij biedt praktische hulp aan behoeftigen en fungeert als brug tussen uiteenlopende groepen. Wereldwijd zetten katholieke humanitaire organisaties zich in voor medische zorg, onderwijs en noodhulp in Gaza. De kerk roept gelovigen en beleidsmakers telkens op te kiezen voor compassie, solidariteit, en duurzame vrede, afgezet tegen de achtergrond van een diepgeworteld en complex conflict.

