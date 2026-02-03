ECONOMIE
NAVO begint voorbereidingen voor militaire missie Noordpool

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 17:46
BRUSSEL (ANP) - De NAVO is begonnen aan de voorbereidingen voor een militaire missie in het Noordpoolgebied, waar ook Groenland ligt. Die gaat Arctic Sentry (Noordpoolschildwacht) heten, laat de hoogste commandant van de alliantie weten.
De militaire planning voor de "verhoogde bewakingsactiviteit" in het gebied is op gang, zegt de woordvoerder van SACEUR Alexus Grynkewich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt. "Het werk zal de slagkracht van de NAVO in het poolgebied en Hoge Noorden nog versterken."
De plannen voor de missie zijn ingegeven door de claim van de Verenigde Staten dat Groenland onder Deense bescherming niet veilig is en bij de VS zou moeten horen. Dat leidde tot een knallende ruzie tussen de VS, de officieuze leider van de NAVO, en de meeste andere lidstaten.
