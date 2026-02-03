Noorse skiër Kilde meldt zich af voor Winterspelen

MILAAN (ANP) - De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft zich afgemeld voor de Winterspelen. Hij voelt zich na twee jaar blessureleed toch onvoldoende fit om voor medailles te kunnen strijden. De 33-jarige vriend van de Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin pakte vier jaar geleden een zilveren en bronzen medaille op de Olympische Spelen in Beijing.

"Het is ontzettend moeilijk om deze beslissing te nemen na al het werk dat ik samen met mijn familie, de medische staf, mijn nationale team en vele anderen heb verricht", verklaarde Kilde. "Tegelijkertijd ben ik trots op de manier waarop ik mijn comeback heb aangepakt en dat ik weer aan de wereldbeker heb kunnen deelnemen."

Kilde kwam twee jaar geleden zwaar ten val tijdens de afdaling in Wengen. Hij onderging een operatie aan zijn knie en schouder. Hij moest opnieuw onder het mes nadat hij voorzichtig was begonnen met trainen en liep vervolgens een infectie op aan zijn schouder.