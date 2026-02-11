NAVO geeft startsein voor Noordpoolmissie Arctic Sentry

BRUSSEL (ANP) - De NAVO heeft officieel goedkeuring gegeven aan de nieuwe militaire missie om Groenland en het Noordpoolgebied te beschermen. Later deze maand gaat Arctic Sentry (Noordpoolschildwacht) beginnen, zegt de hoogste commandant van de alliantie woensdag. Ook de Verenigde Staten hebben ingestemd.

De nieuwe missie komt voort uit de knallende ruzie binnen het bondgenootschap over Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump zei het delfstoffenrijke en strategisch gelegen eiland desnoods kwaadschiks van Denemarken te willen afpakken.