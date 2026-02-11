ECONOMIE
Zwitserse skiër Von Allmen wint in super-G derde gouden medaille

door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 13:14
BORMIO (ANP) - De Zwitserse skiër Franjo von Allmen (24) heeft woensdag zijn derde gouden medaille gewonnen op de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Dat deed hij op het onderdeel super-G op de flanken van de Stelvio bij Bormio. Hij was 0,13 seconde sneller dan de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle, die net als vier jaar geleden zilver won. Von Allmens landgenoot en regerend wereldkampioen Marco Odermatt pakte de bronzen medaille.
Von Allmen startte zijn winnende run in een zonnig Bormio nadat Cochran-Siegle de voorlopig snelste tijd had neergezet. Hij maakte het verschil met de Amerikaan in het middendeel van de afdaling op hoge snelheid. In de laatste meters verloor hij een paar honderdste, maar het was genoeg voor het goud.
De nieuwe olympisch kampioen op de super-G debuteert op de Spelen en pakte zaterdag meteen de eerste gouden medaille van het evenement op de afdaling. Maandag won hij goud op de teamcombinatie met zijn landgenoot Tanguy Nef. De jonge Zwitser is tot nu toe de meest succesvolle sporter van deze Winterspelen.
