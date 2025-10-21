ECONOMIE
NAVO stuurt boodschap aan Rusland met 'nucleair bombardement'

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 16:36
VOLKEL (ANP) - De nucleaire oefening die de NAVO momenteel houdt boven Nederland wordt nauwlettend gevolgd door Rusland. Dat is ook precies de bedoeling, zeggen betrokken militairen. Zo bereikt de waarschuwing het Kremlin.
"Reken maar" dat Rusland meekijkt met de 'Steadfast Noon'-oefening, zegt F-35-piloot Bram. Hij is commandant van de Nederlandse vliegers die sinds vorige week dinsdag oefenen op een aanval met kernbommen op een "fictieve vijand". Iedereen denkt daarbij aan Rusland, al mag de vijand officieel niet zo heten.
Ook Brams baas, commodore Marcel van Egmond, weet zeker dat de Russen de oefening nauwgezet volgen. Dat komt goed uit, want de NAVO wil "uitstralen dat we nucleaire wapens echt zouden kunnen inzetten indien nodig". Dan zal een vijand "zich wel twee, drie keer bedenken".
De zeventig NAVO-vliegtuigen en 2000 deelnemers aan de oefening hebben mogelijk vliegbasis Leeuwarden 'gebombardeerd', opperen analisten. Ze moesten vijandelijke vliegtuigen, luchtafweer en jammers uitschakelen.
