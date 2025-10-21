Twee finales turnster Visser op WK, Veerman loopt brugfinale mis

JAKARTA (ANP) - Turnster Naomi Visser heeft zich bij de WK in Jakarta voor de meerkamp- en brugfinale geplaatst. Sanna Veerman kwam nipt tekort voor de finale aan brug en is op dat toestel eerste reserve voor de eindstrijd.

Visser en Veerman turnden maandag tijdens de eerste van in totaal tien subdivisies en moesten vervolgens nog lang afwachten waar hun scores hen zouden brengen. Visser kwam aan brug tot een score van 14,000 punten, Veerman tot 13,966. Dat bleek uiteindelijk op de geschoonde lijst (maximaal twee turnsters per land) goed voor plek acht en negen. De beste acht turnsters staan in de finale.

Olympisch brugkampioene Kaylia Nemour uit Algerije plaatste zich als beste aan brug: 15,533. Veerman werd door de allerlaatste Chinese turnster die in actie kwam uiteindelijk naar de reservepositie verwezen.

Nederlandse mannen

In Jakarta stroomt Visser daarnaast als 14e (51,066) door naar de meerkampfinale (top-24). Visser turnde gedegen op sprong, brug en balk, maar leverde op vloer een vol punt in door een val in haar eerste acrobatische serie. De onder neutrale vlag turnende Russin Angelina Melnikova was de beste in de kwalificatie: 54,566.

De Nederlandse mannen behaalden geen finales.