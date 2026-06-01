Scheve grote teen, bult en pijn? Zo ontstaat hallux valgus en wat je eraan kunt doen

Een dikke bult aan de zijkant van je voet, schoenen die steeds strakker gaan zitten en pijn bij het lopen. Miljoenen mensen wereldwijd hebben last van hallux valgus, een afwijking waarbij de grote teen langzaam scheef groeit.

De aandoening komt veel vaker voor gedacht. Naar schatting heeft zo’n 20 procent van de bevolking er in meer of mindere mate last van. Bij hallux valgus wijst de grote teen steeds verder richting de andere tenen. Daardoor ontstaat aan de binnenkant van de voet een opvallende uitstulping.

Teenafwijking

Orthopedisch chirurg Wieneke Metsaars van Xpert Clinics legt in het AD uit wat de naam betekent: ”Hallux is Latijn voor grote teen, valgus betekent scheefstand.’’

Bij sommige mensen zijn de gewrichten en de banden in de voeten van nature wat losser.

Niet iedereen met een scheve grote teen heeft klachten. Maar als die er zijn, zitten ze meestal niet in de teen zelf. “De voet kan zo breed worden dat schoenen kunnen gaan knellen. Door de wrijving kan de huid op de knok rood en geïrriteerd raken. Er kan zelfs een open wond ontstaan”, legt podotherapeut Marijn van Olderen uit.

In ernstige gevallen kan de grote teen tegen andere tenen aan gaan drukken, waardoor ook die uit hun normale stand raken.

Teenspreiders of andere hulpmiddelen kunnen de scheefstand niet verminderen of voorkomen.

Vrouwen

Erfelijke aanleg speelt een grote rol. “Bij sommige mensen zijn de gewrichten en de banden in de voeten van nature wat losser. Daardoor kan de balans van de voet ook eerder veranderen en kan de grote teen scheef komen te staan”, vertelt Metsaars.

Opvallend is dat ongeveer 80 procent van de gevallen voorkomt bij vrouwen. Dat komt deels door hormonale invloeden en deels door zwangerschap, waarbij banden in het hele lichaam tijdelijk soepeler worden.

Ook leeftijd speelt mee. Naarmate mensen ouder worden, verzwakken de spieren in de voet, waardoor de stand van de tenen verder kan veranderen.

Puntige schoenen

Loop je regelmatig op smalle schoenen of hoge hakken, dan kunnen de klachten verergeren. “In schoenen met een spitse neus zitten de tenen tegen elkaar aan. Dat geeft de voet te weinig ruimte om af te wikkelen.”

De populaire cowboylaars krijgt daarom geen aanbeveling van de experts. Ook pumps kunnen op termijn problemen veroorzaken doordat ze extra druk op de voorvoet zetten.

Door de wrijving kan de huid op de knok rood en geïrriteerd raken. Er kan zelfs een open wond ontstaan.

Hulpmiddelen helpen niet

Hoewel webwinkels vol staan met teenspreiders en andere hulpmiddelen, zijn de deskundigen daar duidelijk over. “Teenspreiders of andere hulpmiddelen kunnen de scheefstand niet verminderen of voorkomen”, aldus Metsaars.

Wel kunnen goede schoenen en eventueel steunzolen pijnklachten verminderen. Bij ernstige klachten kan een operatie uitkomst bieden. Daarbij wordt het bot gecorrigeerd en de teen weer rechtgezet.

De ingreep heeft volgens Metsaars tegenwoordig een veel beter herstel dan vroeger. Bovendien is de kans op terugkeer relatief klein. “85 procent van de patiënten heeft ook na vijf jaar geen nieuwe scheefstand.”