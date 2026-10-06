OM: 16-jarig slachtoffer moest naam Zoro kerven in eigen lichaam

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje in Rotterdam heeft mishandeld door haar online onder druk te zetten en op te dragen zichzelf te snijden. Volgens het OM moest het slachtoffer tussen 30 april en 10 juli met een scherp voorwerp de naam Zoro in haar lichaam kerven, waardoor ze littekens opliep.

De man wordt er ook van verdacht het minderjarige slachtoffer te hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. Dit bleek dinsdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Daar verscheen wel het slachtoffer, maar niet de verdachte. Volgens zijn advocaat was hij er niet omdat hij zich schaamt.

Het slachtoffer zou daarnaast teksten als 'Zoro owns me' met stift op haar lichaam hebben moeten schrijven. H.'s gebruikersnaam Master Zoro zou ze met bloed op de muur of haar lichaam hebben moeten schrijven.