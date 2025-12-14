Als je ongewenst geen kind krijgt, rouw je vaak jarenlang om iets dat er nooit is geweest. Je bent een paar jaar samen, in je vriendengroep beginnen gezinnetjes te onstaan. Jullie besluiten dat ook te willen en dan: niks. En die teleurstelling maand na maand, jaar na jaar en behandeling na behandeling.

Die pijn is geen nicheprobleem. Ongeveer 3 tot 4 procent van de Nederlandse vrouwen blijft uiteindelijk onvrijwillig kinderloos, Dat zijn niet alleen statistieken, maar collega’s, vrienden en familieleden die verjaardagen van andermans kinderen glimlachend uitzitten en babyshowers beginnen te vermijden.

Psychologen wijzen erop dat de psychische belasting vergelijkbaar kan zijn met andere grote verliezen: depressieve klachten, relationele spanningen en sociaal terugtrekgedrag komen veel voor. Opvallend is dat de omgeving het verdriet vaak bagatelliseert (“je kunt ook zonder kinderen gelukkig zijn”), terwijl het juist erkenning en langdurige ondersteuning vraagt – ook van artsen en hulpverleners.