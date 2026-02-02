NCAB gaat met universiteiten in gesprek over antisemitisme

DEN HAAG (ANP) - De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB), Eddo Verdoner, wil actief in gesprek met universiteiten over het rapport van de Taskforce Antisemitismebestrijding, waarvan hij zelf ook lid was. Het is belangrijk dat de onderwijsinstellingen "een stap naar voren doen" en achter de Joodse studenten en medewerkers gaan staan die zich onveilig voelen, vindt Verdoner. "Het moet dus niet iets eenmaligs zijn, maar een continu proces waarin universiteiten ervoor zorgen dat het sociale klimaat veiligheid biedt voor iedereen."

De taskforce, opgericht naar aanleiding van pro-Palestijnse protesten op hogescholen en universiteiten en op treinstations, concludeerde dat de sociale veiligheid voor Joden in het hoger onderwijs niet "op afdoende niveau" is.

Volgens NCAB Verdoner hebben sommige universiteiten de afgelopen jaren al wel zaken verbeterd, maar is er nog veel werk aan de winkel.