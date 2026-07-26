ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NCTV wacht meer info uit Duitsland over aanslag Berlijn af

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 11:14
anp260726051 1
DEN HAAG (ANP) - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wacht voor verdere duiding van de aanslag in Berlijn nadere informatie uit Duitsland af. De NCTV spreekt in een verklaring van een "vreselijke gebeurtenis" en leeft mee met slachtoffers en nabestaanden. "Waar de Pride staat voor tolerantie en vrijheid, eindigt deze in chaos en verdriet."
Het dreigingsbeeld is onlangs opnieuw vastgesteld op niveau 4, op een schaal van 5. Daarmee blijft het op hetzelfde niveau als een halfjaar geleden. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. "Op specifieke locaties kunnen zichtbare en onzichtbare maatregelen worden genomen naar aanleiding van het dreigingsniveau."
De NCTV stelt dat alertheid geboden is en vraagt iedereen altijd attent te zijn op verdachte situaties. Binnen de rijksoverheid is de NCTV verantwoordelijk voor onder meer terrorismebestrijding, crisisbeheersing en nationale veiligheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

Scherm­afbeelding 2026-07-25 om 15.55.59

In deze gebieden in Frankrijk en Spanje kun je nu beter niet op vakantie — en dit zijn je opties als je er al bent

ANP-564225960

Spanje roept noodtoestand uit. Wat betekent dat voor jouw reis en je verzekering?

ANP-476016020

Het water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomer

header-amerikanen-nederland

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

91657399_m

Deze vakantielanden laten je niet binnen als je paspoort niet minstens 6 maanden geldig is

Loading