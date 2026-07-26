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UNESCO merkt landingsstranden D-Day aan als werelderfgoed

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 11:02
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BUSAN (ANP) - De stranden in het Franse Normandië waar de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog landden voor D-Day, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed. VN-organisatie UNESCO heeft daartoe besloten tijdens een vergadering in het Zuid-Koreaanse Busan.
D-Day ging begin juni 1944 van start en luidde het begin in van de bevrijding van West-Europa. Nazi-Duitsland leed op dat moment al verliezen in het oosten van Europa. De militaire operatie in het bezette Normandië was de grootste ooit met landingsvaartuigen en luchttroepen.
In de nacht van 5 op 6 juni dat jaar daalden zo'n 20.000 militairen boven Normandië neer. Over zee landden ongeveer 185.000 militairen op vijf Normandische stranden. De stranden hadden als codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno en Sword. Het landingsgebied was zo'n 90 kilometer breed. Vanuit de lucht was er ondersteuning van duizenden vliegtuigen.
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