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Nederland en Noorwegen willen samen Noordzee beter bewaken

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 14:22
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MIDDELBURG (ANP) - Nederland en Noorwegen gaan nauwer samenwerken om de Noordzee beter te beschermen. Ze "verdiepen hun samenwerking" onder meer bij het toezicht op zee en het gebruik van satellietgegevens, hebben premier Rob Jetten en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre afgesproken. Jetten ontving Støre maandag in Zeeland.
De veiligheid van de Noordzee, tussen de beide landen in, vraagt steeds meer aandacht nu Rusland en Europa weer tegenover elkaar staan. Rusland brengt onder meer kabels en pijpleidingen in kaart en zou West-Europa met sabotageacties kunnen ontwrichten, waarschuwen Den Haag en Oslo.
Nederland en Noorwegen zullen ook Oekraïne blijven steunen door bijvoorbeeld de inkoop van Amerikaanse luchtafweerraketten en andere wapens, staat in de overeenkomst die de twee in Middelburg tekenden. Ze gaan ook meer samenwerken bij het opleiden van Oekraïners tot F-16-piloot. Verder werken ze samen aan extra sancties voor Rusland en het aanpakken van de schepen waarmee het die ontduikt.
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