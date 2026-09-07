Als kind al te volwassen: dit is parentificatie

Het kind dat altijd zo verstandig was. Dat nooit lastig was, altijd hielp, en op zijn achtste al wist hoe je een wasmachine aanzet. In de familieverhalen is dat een compliment. In de psychologie heeft het een naam, en die klinkt een stuk minder gezellig: parentificatie.

De rollen draaien om

Parentificatie betekent dat een kind structureel taken en verantwoordelijkheden overneemt die bij een volwassene horen. Niet één keer helpen met afwassen, maar jarenlang de plek innemen die een ouder laat liggen. Het begrip komt uit de gezinstherapie en bestaat al sinds de jaren zeventig; de kern is telkens dezelfde rolomkering, waarin een kind niet meer wordt geaccepteerd in zijn kind-zijn.

Er zijn grofweg twee varianten. Bij de instrumentele vorm draait het om praktische zaken: koken, schoonmaken, boodschappen, de administratie, zorgen voor jongere broertjes en zusjes. Bij de emotionele vorm wordt het kind vertrouwenspersoon, therapeut en bemiddelaar tegelijk: het troost, sust ruzies en houdt de sfeer in huis overeind. Aanwijzingen uit onderzoek suggereren dat juist die emotionele variant het zwaarst weegt.

Een kind dat de ouderrol draait, kan niet anders dan falen — de opdracht is te groot.

Vaker dan je denkt

Dit is geen zeldzaam randverschijnsel. Ongeveer 900.000 thuiswonende kinderen onder de achttien hebben een ouder met psychische problemen of een verslaving: ruim een kwart van alle kinderen in Nederland. Onder middelbare scholieren geeft ongeveer een op de vijf aan op te groeien met een langdurig ziek of beperkt gezinslid, met flinke verschillen per gemeente.

Niet elk van die kinderen is geparentificeerd — meehelpen in een gezin waar iemand ziek is, kan ook gezond en tijdelijk zijn. Het verschil zit in de structurele overname van de ouderrol, zonder erkenning en zonder uitweg.

In cijfers

•Circa 900.000 thuiswonende kinderen onder de 18 groeien op met een ouder met psychische of verslavingsproblemen (27,9%).

•Ongeveer een half miljoen jongeren van 16 tot en met 24 jaar zorgt voor een naaste met gezondheidsproblemen.

•Een op de drie van hen voelt zich matig of ernstig belast.

Waaraan je het herkent

Geparentificeerde kinderen vallen zelden op, en dat is precies het probleem. Ze zijn meegaand, spelen weinig, gedragen zich opvallend wijs voor hun leeftijd en weten slecht wat ze zelf willen. Sommigen willen niet naar school omdat ze zich zorgen maken om thuis. Vaak komt de rol terecht bij het oudste of het meest zorgzame kind in het gezin.

De prijs wordt niet in de kinderjaren betaald, maar twintig jaar later.

De rekening komt later

De gevolgen kunnen doorlopen tot ver in de volwassenheid: moeite met grenzen stellen, een chronisch gevoel van verantwoordelijkheid, schuld en schaamte, en problemen met echte intimiteit. Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen lopen bovendien twee tot vier keer meer kans om zelf psychische klachten te ontwikkelen.

Tegelijk is het geen levenslang vonnis. Erkenning helpt al: benoemen wat er is gebeurd, en vaststellen dat de verantwoordelijkheid nooit bij het kind lag. Jonge mantelzorgers kunnen terecht bij de Kindertelefoon, bij KOPPsupport en bij het mantelzorgloket van hun gemeente; studenten kunnen hun studieadviseur inschakelen als hun studie eronder lijdt. Wie er als volwassene nog last van heeft, bespreekt het het beste met de huisarts of een psycholoog.

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