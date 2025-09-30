Nederland tegen voorstel Costa over uitbreidingsgesprekken EU

DEN HAAG (ANP) - Nederland is tegen het voorstel van EU-topman António Costa om onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de Europese Unie te versnellen. Dat zei demissionair minister-president Dick Schoof dinsdagavond in de Tweede Kamer. "Dit is niet de oplossing", aldus de premier.

Om lid van de EU te kunnen worden moet Oekraïne aan een reeks voorwaarden voldoen. De opening van de onderhandelingen over deze hoofdstukken wordt echter geblokkeerd door Hongarije. Om deze gesprekken te beginnen is unanimiteit nodig en daar wil Costa nu van af. Hij vindt dat een gekwalificeerde meerderheid voldoende moet zijn. Zo wordt het veto van Boedapest omzeild.

Schoof zei in een debat over de informele EU-top die woensdag wordt gehouden, dat hij hier niets voor voelt. Het kabinet houdt vast aan de Kopenhagen-criteria en de daaraan verbonden unanimiteit, zei hij. Hij wees er ook op dat eensgezindheid nodig is om de regels te veranderen. Schoof "waardeert" de inspanningen van Costa. De oplossing is volgens hem het verhogen van de druk op Hongarije.

Kati Piri (GroenLinks-PvdA) en Laurens Dassen (Volt) reageren positief op het initiatief van Costa. Piri vindt het "logisch" dat Costa kijkt hoe de Hongaarse veto kan worden omzeild. De VVD en NSC keren zich tegen het idee. "Onacceptabel", zei Isa Kahraman (NSC). Thom van Campen (VVD) noemde de Kopenhagen-criteria "heilige randvoorwaarden".