Nederlander gewond door schietpartij bij piramides in Mexico

TEOTIHUACÁN (ANP) - Door de schietpartij in de Mexicaanse stad Teotihuacán is maandag een Nederlander gewond geraakt, meldt het Duitse persbureau dpa op basis van de Mexicaanse autoriteiten.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak, maar omdat er niet om consulaire bijstand is gevraagd, kan een woordvoerder niets zeggen over slachtoffers.

Maandag schoot een man op meerdere toeristen bij de toeristische piramides in de oude Mexicaanse stad. Daarbij doodde hij een Canadese vrouw en verwondde zeven anderen voordat hij zelfmoord pleegde, meldden de lokale autoriteiten. Zes anderen raakten gewond door een val. Het motief van de schutter is nog niet bekend.

Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Een 6-jarig kind uit Colombia en een 13-jarig Braziliaans meisje raakten gewond.