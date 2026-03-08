Nederlanders 'repeteren' het verjagen van Russen uit Noorwegen

BARDUFOSS (ANP) - Nederlandse militairen spelen de komende dagen na hoe ze binnengevallen Russische troepen uit Noorwegen kunnen verjagen. Commandant George Pastoor noemt het geen oefening meer, maar een "repetitie".

Het is zeker niet voor het eerst dat Nederland meedoet aan NAVO-oefening Cold Response. Maar "we zijn ons er veel meer van bewust" dat het weleens niet bij oefenen zou kunnen blijven, zegt Pastoor vanaf amfibisch transportschip Johan de Witt. Rusland en Europa staan weer recht tegenover elkaar, en Ruslands belangrijkste marinehavens liggen vanuit Noord-Noorwegen gezien om de hoek. Als het ooit oorlog wordt, zal Rusland zijn toegang tot volle zee willen beschermen. Bovendien: "Als een Russische onderzeeër om de Noordkaap vaart, dan kijk je echt recht naar de haven van Rotterdam. Daar zit niks meer tussen."

De Russische marine zou het hart van West-Europa in het vizier hebben. Daarom doen Noorwegen en een dozijn bondgenoten vanaf zondag anderhalve week alsof ze een invasiemacht moeten verdrijven.