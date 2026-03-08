ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders 'repeteren' het verjagen van Russen uit Noorwegen

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 16:53
anp080326117 1
BARDUFOSS (ANP) - Nederlandse militairen spelen de komende dagen na hoe ze binnengevallen Russische troepen uit Noorwegen kunnen verjagen. Commandant George Pastoor noemt het geen oefening meer, maar een "repetitie".
Het is zeker niet voor het eerst dat Nederland meedoet aan NAVO-oefening Cold Response. Maar "we zijn ons er veel meer van bewust" dat het weleens niet bij oefenen zou kunnen blijven, zegt Pastoor vanaf amfibisch transportschip Johan de Witt. Rusland en Europa staan weer recht tegenover elkaar, en Ruslands belangrijkste marinehavens liggen vanuit Noord-Noorwegen gezien om de hoek. Als het ooit oorlog wordt, zal Rusland zijn toegang tot volle zee willen beschermen. Bovendien: "Als een Russische onderzeeër om de Noordkaap vaart, dan kijk je echt recht naar de haven van Rotterdam. Daar zit niks meer tussen."
De Russische marine zou het hart van West-Europa in het vizier hebben. Daarom doen Noorwegen en een dozijn bondgenoten vanaf zondag anderhalve week alsof ze een invasiemacht moeten verdrijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2017 09 17 om 075108

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

anp070326146 1

Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

Loading