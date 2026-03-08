ECONOMIE
Handbalsters plaatsen zich voor EK met zege op Zwitserland

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 16:59
anp080326118 1
ALMERE (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben zich geplaatst voor het EK in december. De ploeg van bondscoach Henrik Signell was in Almere met 25-22 te sterk voor Zwitserland.
Met de overwinning verzekerde Oranje zich van een plek bij de eerste twee ploegen in de poule. Nederland speelt in de groepsfase in april nog een uitwedstrijd tegen Italië en een thuisduel met Bosnië en Herzegovina.
Romee Maarschalkerweerd werd uitgeroepen tot player of the match. Dione Housheer was de topscorer bij Oranje met zeven treffers, één doelpunt meer dan Maarschalkerweerd.
