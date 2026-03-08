ECONOMIE
Telstar boekt kostbare zege in degradatiestrijd bij Fortuna

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 16:35
anp080326116 1
SITTARD (ANP) - Telstar heeft bij Fortuna Sittard een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie. De formatie van trainer Anthony Correia won de spectaculaire wedstrijd in Limburg met 4-1 van de middenmoter.
Met de overwinning is Telstar in ieder geval voor een paar uur de nummer 16 van de Eredivisie. De ploeg heeft 24 punten, 2 punten meer dan concurrent NAC Breda. De Brabanders spelen later op zondag nog een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De nummer 16 speelt na de reguliere competitie in de play-offs voor promotie en degradatie. De twee laagstgeklasseerde ploegen degraderen rechtstreeks.
Telstar, dat vorig weekend al van NAC had gewonnen (3-0), stond tegen Fortuna binnen zeven minuten met 2-0 voor. Patrick Brouwer profiteerde bij de openingstreffer van een fout van Fortuna-keeper Luuk Koopmans, waarna Nokkvi Thorisson twee minuten later de bal in de verre hoek mikte.
Fortuna raakte vervolgens twee keer de lat, waarbij Kaj Sierhuis in het tweede geval de rebound binnentikte (1-2). Sierhuis schoot even later ook nog een vrije trap van afstand op de lat. De aanvaller kreeg na rust nog twee grote kansen, maar kreeg de bal niet achter doelman Ronald Koeman. Brouwer was wel effectief en maakte zijn tweede van de middag, waarna Danny Bakker na een kopbal zijn eigen rebound binnenschoof: 1-4.
