Nederlandse militairen in Midden-Oosten worden niet teruggehaald

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse militairen die op missie zijn in het Midden-Oosten worden niet teruggehaald, zegt minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD). "Zoals het er nu vooralsnog naar uitziet, is dat zij daar ook blijven." In de regio woedt sinds zaterdag een oorlog door de aanval van Israël en de Verenigde Staten op Iran.

Er zijn enkele tientallen Nederlandse militairen in het Midden-Oosten. Exacte gegevens geeft het ministerie niet. Het gaat om militairen die werkzaam zijn op ambassades of die deelnemen aan missies in onder meer Israël, Bahrein, Qatar, Koeweit, Libanon en Irak. In dat laatste land nemen vijftien militairen deel aan de NAVO-missie.

Volgens Yeşilgöz hadden de militairen zich voorbereid op een mogelijk conflict. De gevolgen van de oorlog verschillen per land, aldus de minister. "Sommigen zijn naar een andere locatie gegaan, anderen hebben er nieuwe werkzaamheden bij gekregen, zoals ondersteuning van de ambassade. Maar in essentie gaat het werk gewoon door."

Koerdische stad

Ze heeft samen met de Commandant der Strijdkrachten maandag meerdere militairen in het Midden-Oosten gesproken. "Vooralsnog zijn we blij met hun inzet daar en zijn het ook mensen die natuurlijk met alle overtuiging en expertise graag daar hun werk willen doen", zegt Yeşilgöz. Daarbij is er veel contact met het thuisfront.

De Nederlandse militairen in Irak verblijven in Bagdad en de noordelijke stad Erbil. Die Koerdische stad werd al een paar keer onder vuur genomen. Daar hebben Iraniërs al een militaire basis, het Amerikaanse consulaat en het internationale vliegveld bestookt met raketten en drones.