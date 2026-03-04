Wanneer is er sprake van een wereldoorlog? De snel uitdijende strijd in het Midden-Oosten roept oude vragen op

De oorlog in het Midden-Oosten verspreidt zich in hoog tempo. Wat begon als een regionaal conflict tussen Israël en door Iran gesteunde milities, heeft inmiddels een steeds bredere kring van landen meegesleurd in de ellende.

De Verenigde Staten ondersteunen Israël militair en politiek, terwijl spanningen en aanvallen zich uitstrekken over meerdere landen in de regio. Libanon, Jordanië, Bahrein, Koeweit, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn direct of indirect betrokken geraakt, bijvoorbeeld via militaire steun, luchtruimgebruik, bases of regionale veiligheidssamenwerkingen.

Door deze uitbreiding duikt een oude vraag opnieuw op: wanneer spreken we eigenlijk van een wereldoorlog?

Historisch gezien bestaat er geen strikt juridische definitie van een wereldoorlog. De term werd pas na de Eerste Wereldoorlog populair. Historici gebruiken het begrip vooral om conflicten te beschrijven die aan drie kenmerken voldoen: betrokkenheid van meerdere grootmachten, gevechten in verschillende wereldregio’s en een wereldwijde politieke of economische impact.

De Eerste Wereldoorlog (1914–1918) en de Tweede Wereldoorlog (1939–1945) voldeden aan die voorwaarden. Beide conflicten begonnen regionaal, in Europa en met de Duitse en Japanse expansie, maar trokken al snel bondgenootschappen en koloniale gebieden over de hele wereld met zich mee.

De huidige situatie in het Midden-Oosten vertoont enkele van die kenmerken. Een regionale oorlog raakt steeds meer staten en grootmachten. De aanwezigheid van de Verenigde Staten in de regio, de rol van Iran en de strategische belangen rond energie en scheepvaartroutes in de Perzische Golf maken dat de gevolgen wereldwijd voelbaar zijn. Verstoring van olie-export uit landen als Saoedi-Arabië, Qatar of Koeweit kan bijvoorbeeld direct invloed hebben op de wereldeconomie.

Regionaal conflict met mondiale gevolgen

Toch betekent dat niet automatisch dat er sprake is van een wereldoorlog. Zolang het grootste deel van de gevechten geografisch geconcentreerd blijft en andere wereldmachten, zoals China, Rusland of Europese landen, niet rechtstreeks militair betrokken raken, spreken veel analisten nog steeds van een regionaal conflict met mondiale gevolgen.

De vraag is echter ook of het label uiteindelijk veel uitmaakt. Voor burgers in landen waar raketten vallen of waar militaire mobilisatie plaatsvindt, verandert de naam van het conflict weinig aan de realiteit. Bovendien kan de term wereldoorlog politiek geladen zijn: regeringen en media gebruiken hem soms om de ernst te benadrukken.

Wat de geschiedenis laat zien, is dat grote oorlogen zelden op één moment beginnen. Ze groeien, stap voor stap, door allianties, vergeldingen en escalatie. Of het huidige conflict ooit als een wereldoorlog de geschiedenis in zal gaan, is daarom een vraag die waarschijnlijk pas achteraf beantwoord kan worden.