Veel meer mensen met hooikoorts bij huisarts dan eerdere jaren

BILTHOVEN (ANP) - Relatief veel mensen gingen vorige week met hooikoortsklachten naar de huisarts. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel op basis van de nieuwste cijfers. In de afgelopen week gingen 142 op de 100.000 mensen naar een huisarts omdat ze last hadden van hooikoorts. Een week eerder waren dat er nog 62.

Dat is aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. In dezelfde week in 2025 gingen 92 per 100.000 mensen naar de huisarts voor hooikoorts. Het jaar daarvoor waren dat er 89.

Bij warm, droog en zonnig weer zijn er meer pollen in de lucht, waar mensen met hooikoorts last van hebben. In een groot deel van het land was het vorige week woensdag warmer dan 15 graden en daarmee de eerste officiële lentedag van het jaar. In Maastricht werd het toen 19,3 graden, de hoogste temperatuur die ooit op 25 februari werd gemeten in Nederland.