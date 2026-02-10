ECONOMIE
Als eerste geplaatste tennisser De Minaur door in Rotterdam

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 21:40
ROTTERDAM (ANP) - De Australische tennisser Alex de Minaur heeft de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam bereikt. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor Arthur Fils uit Frankrijk: 7-6 (3) 6-2.
De Minaur en Fils verloren in de eerste set allebei een keer hun service, voordat de Australiër toesloeg in de tiebreak. In de tweede set brak hij zijn tegenstander in de tweede game en verzekerde hij zich van de winst met een tweede break op 5-2.
De Minaur (26) is de hoogstgeplaatste speler in Rotterdam na afmeldingen van de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Duitser Alexander Zverev. De mondiale nummer 8 verloor in de laatste twee edities van het toernooi de finale van de Italiaan Jannik Sinner en van Alcaraz. Hij speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Zwitserse routinier Stan Wawrinka en Aleksandar Vukic uit Australië.
