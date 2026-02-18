ECONOMIE
Zelensky kondigt sancties aan tegen leider Belarus

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 11:43
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft sancties aangekondigd tegen de leider van het pro-Russische regime in buurland Belarus, Aleksandr Loekasjenko. "We zullen samenwerken met partners zodat dit wereldwijd effect heeft", schreef hij op X.
Zelensky verwijt Belarus steun aan de Russische oorlog in zijn land. Hij zei dat via Russische installaties in het buurland aanvalsdrones worden aangestuurd en dat duizenden Belarussische bedrijven belangrijke producten leveren aan Rusland, zoals raketonderdelen.
Loekasjenko en zijn regime lieten Rusland in 2022 ook het grondgebied van Belarus gebruiken bij het binnenvallen van Oekraïne. Er waren jaren eerder al EU-sancties opgelegd voor zaken als verkiezingsfraude en het neerslaan van protesten.
De relatie met de Verenigde Staten verbeterde juist na het aantreden van president Donald Trump. Belarus mocht bijvoorbeeld toetreden tot de Vredesraad van Trump.
