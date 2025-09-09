ECONOMIE
Nepal draait verbod op sociale media terug na dodelijke protesten

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 8:52
anp090925057 1
KATHMANDU (ANP/AFP/RTR) - Nepal heeft een verbod op sociale media teruggedraaid, een dag na protesten tegen het beleid waarbij zeker negentien doden vielen. Demonstranten, vooral jongeren, voerden actie tegen het verbod en corruptie.
De blokkade van Facebook, YouTube, X en 23 andere platforms begon vrijdag. De autoriteiten beschuldigden de platforms ervan zich niet correct te hebben geregistreerd. De maatregel leidde tot grote woede, vooral onder jongeren. De Nepalese communicatieminister meldt dat de sociale media nu weer werken en dat de regering openstaat voor overleg met de demonstranten.
De politie gebruikte onder meer traangas, waterkanonnen en rubberen kogels tegen de betogers. Volgens Amnesty International werd ook met scherp geschoten. De meeste doden vielen in de hoofdstad Kathmandu. Daar raakten volgens de politie ook ongeveer vierhonderd mensen gewond, onder wie meer dan honderd agenten.
