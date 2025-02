Beune verslaat Takagi in Milwaukee opnieuw op de 1500 meter

MILWAUKEE (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Milwaukee de 1500 meter gewonnen. De 25-jarige wereldkampioene allround was met 1.52,11 sneller dan Miho Takagi uit Japan en Francesca Lollobrigida uit Italië.

Beune dook in de slotrit tegen Brittany Bowe onder de tot dan toe beste tijd van Takagi. De Japanse regerend wereldkampioene op de 1500 meter was kort daarvoor met 1.52,82 net iets sneller geweest dan Lollobrigida (1.52,92). Takagi had een week eerder in Calgary voor het eerst dit seizoen een nederlaag geleden. Toen was Beune haar ook te snel af en was zij 0,13 seconde sneller geweest. Nu was Beune zelfs 0,71 seconde sneller.

Antoinette Rijpma-de Jong werd in haar rit verslagen door Takagi. Ze kwam tot 1.54,36 en werd daarmee achtste. Marijke Groenewoud zette met 1.54,75 de tiende tijd neer. Melissa Wijfje werd veertiende met 1.55,75. Angel Daleman kwam tot de achttiende tijd van 1.56,59.