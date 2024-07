Netanyahu eerder naar huis na raketaanval op Majdal Shams

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP/DPA) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft laten weten zijn bezoek aan de Verenigde Staten eerder dan gepland te beëindigen en terug te vliegen naar huis. Reden was de dodelijke raketaanval op een voetbalveldje in de stad Majdal Shams, in het door Israël bezette en geannexeerde deel van de Golanhoogten. Zeker elf mensen kwamen daardoor om het leven.

De Israëlische media meldden tevens 24 gewonden, van wie een zestal ernstig. Onder de slachtoffers waren veel jongeren tussen de tien en twintig jaar oud. "Na op de hoogte te zijn gebracht van de catastrofe in Majdal Shams heeft premier Netanyahu bepaald dat hij zo snel mogelijk teruggaat naar Israël", schreef zijn bureau zaterdagavond op nieuwsplatform X.

De Hezbollah-beweging in het aangrenzende Libanon haastte zich te verklaren niet achter de aanval te zitten. De door Iran gesteunde milities nemen echter regelmatig het noorden van Israël onder vuur. De Libanese regering veroordeelde de raketbeschieting van het speelterrein en riep op de vijandelijkheden op alle fronten te staken.

Volgens het Israëlische leger zijn de "terroristen" van het radicaalislamitische Hezbollah wel degelijk de schuldigen. Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz zei op X dat het moment nadert waarop tot een complete oorlog tegen Hezbollah wordt besloten. Defensieminister Yoav Gallant belegde een spoedberaad met stafchef Herzl Halevi en hoge veiligheidsfunctionarissen.