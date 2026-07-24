Netanyahu en Zelensky komende week verwacht bij Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump treft komende week naar verwachting de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het Oekraïense staatshoofd Volodymyr Zelensky. Zij worden verwacht in hoofdstad Washington, waar afscheid wordt genomen van een overleden senator.

Het kantoor van Netanyahu laat weten dat hij maandag naar Washington vliegt. "In het kader van het bezoek zal de premier president Trump dinsdag in het Witte Huis ontmoeten en de herdenkingsdienst bijwonen van senator Lindsey Graham, een vriend van Israël", staat in een verklaring.

Over het bezoek van Zelensky bestaat meer onduidelijkheid. Een Witte Huis-functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat er dinsdag een ontmoeting zal plaatsvinden tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot. Een Oekraïense bron bevestigt dat Zelensky een bezoek aan de VS overweegt, maar er zou nog worden gewacht op officiële bevestiging van het Witte Huis over de planning van Trump.