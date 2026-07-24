Vanaf zaterdag al handhaving verbod vrachtverkeer Merwedebrug

UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's die het mogelijk maken overtreders te identificeren, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start gaan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de camera geïnstalleerd in de zuidelijke rijrichting. De nacht erna worden ze opgehangen in de noordelijke richting.

Rijkswaterstaat wil "zoveel mogelijk voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, juist omdat de brug zo zwaar belast wordt", zegt een woordvoerder.