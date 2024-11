Netanyahu feliciteert Trump met 'historische' overwinning

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Donald Trump op X gefeliciteerd met de "grootste comeback in de geschiedenis".

In een bericht aan Trump en zijn vrouw Melania schrijft hij dat Trumps terugkeer in het Witte Huis een "nieuw begin voor Amerika en een krachtige herbevestiging van de grote alliantie tussen Israël en Amerika" is. "Dit is een grote overwinning."

De twee uiterst rechtse Israëlische ministers Ben-Gvir (Nationale Veiligheid) en Smotrich (Financiën) hebben de zeer waarschijnlijke winst van Trump eveneens gevierd op X. "God zegene Israël. God zegene Amerika", schreef Smotrich op X.