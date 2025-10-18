ECONOMIE
Verjongde handbalploeg rekent af met Bosnië in EK-kwalificatie

Sport
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 22:03
anp181025143 1
CAZIN (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben ook de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2026 ruim gewonnen. Een sterk verjongde ploeg versloeg in Cazin het zwakke Bosnië en Herzegovina met 39-19. Afgelopen donderdag won Oranje in Den Bosch met 42-19 van Italië.
Ervaren internationals als Lois Abbingh, Estavana Polman, Dione Housheer, Kelly Dulfer en Angela Malestein ontbraken tegen Bosnië. Ook bondscoach Henrik Signell was afwezig, hij liet zijn assistent Ricardo Clarijs in Cazin jonge talenten als Maud Horvers, Donna Bakker, Daphne Luchies en Nomi in de Braekt internationale ervaring opdoen.
Nederland leidde bij rust al met 20-11 en liep in de tweede helft verder uit. Nikita van der Vliet was topschutter met zes doelpunten. Kim Molenaar en Zoë Sprengers waren goed voor ieder vijf treffers. De gastploeg leunde vooral op Desire Kolasinac, die elf Bosnische treffers voor haar rekening nam.
De handbalsters vervolgen de EK-kwalificatie in maart tegen Zwitserland. Vanaf nu begint de voorbereiding op het WK in eigen land, dat eind november begint.
