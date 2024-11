Onderzoek naar antidopingbureau WADA om overtreden privacyregels

GATINEAU (ANP) - De Canadese autoriteit persoonsgegevens is een onderzoek begonnen naar het mondiale antidopingbureau WADA. Mogelijk heeft het in Montreal gevestigde instituut de privacyregels geschonden, meldt het federale bureau.

Aanleiding voor het onderzoek is een klacht over de manier waarop WADA met de biologische paspoorten van sporters omgaat. Het mondiale antidopingbureau zou persoonlijke gegevens hebben vrijgegeven aan internationale sportbonden en die gegevens zouden zijn gebruikt om te bepalen wat voor sekse een atleet heeft zonder dat die daarvan op de hoogte was, of toestemming had gegeven. Dat is in strijd met de Canadese privacywetgeving.