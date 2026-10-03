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Fury wil Trump uitnodigen voor opkomst bij boksgevecht met Joshua

Sport
door anp
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CARDIFF (ANP/AFP) - De Britse bokser Tyson Fury (36) wil voor het langverwachte gevecht met zijn landgenoot Anthony Joshua (38) samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff.
"Ik zal mijn oude vriend dat aanbod zeker doen en we zullen zien of hij beschikbaar is", zei Fury. "Waarschijnlijk niet, gezien de situatie waarin hij zich momenteel bevindt als president van de Verenigde Staten", temperde hij de verwachtingen.
Fury ontmoette Trump afgelopen juni tijdens 'UFC Freedom 250' in het Witte Huis. Dat kooigevecht werd onder meer georganiseerd ter ere van de tachtigste verjaardag van de president.
Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht tussen de Britse boksers door zou gaan. Er wordt al lange tijd geprobeerd het gevecht plaats te laten vinden. Vorige maand beweerde Fury al eens dat Joshua zich had teruggetrokken voor de wedstrijd en noemde hij zijn landgenoot om die reden een "lafaard".
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