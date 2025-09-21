ECONOMIE
Slachtofferhulp voor aanwezigen na schietpartij bij McDonald's

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 19:14
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De bezoekers en medewerkers van de McDonald's in Capelle aan den IJssel die mogelijk getuige zijn geweest van de dodelijke schietpartij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf.
Over hoeveel mensen er getuige waren en hoe zij dit hebben ervaren, wil de zegsvrouw niets kwijt. "Het restaurant is na het incident gesloten en blijft dicht totdat het onderzoek naar het incident is afgerond. Maandag hebben we een bijeenkomst voor het personeel belegd."
De politie schoot eerder zondag een verdachte dood bij een vestiging van McDonald's aan de Hoofdweg in de Zuid-Hollandse plaats. Aan het schietincident ging een beroving van een fatbike op het Wisselspoor vooraf. Daarbij gebruikte de verdachte een vuurwapen.
