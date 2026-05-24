Noor Dversnes wint rit in Giro door peloton voor te blijven

MILAAN (ANP) - Wielrenner Fredrik Dversnes heeft voor een grote verrassing gezorgd door de vijftiende etappe van de Giro d'Italia te winnen. De Noor van Uno-X Mobility won na 157 kilometer tussen Voghera en Milaan de sprint van vier vluchters, die het peloton wisten voor te blijven. Hij bleef de Italianen Mirco Maestri en Martin Marcellusi voor. Het peloton, waar de Fransman Paul Magnier de sprint won voor Dylan Groenewegen, kwam te laat.

Voor Dversnes is het de eerste zege in 2026 en het is de eerste winst voor de ploeg van een Giro-etappe dit jaar. Hij won eerder in 2025 de vijfde etappe in de Tirreno-Adriatico.

De ploegen van de sprinters gaven vier renners toestemming om in de vlucht te gaan. De Italianen Marcellusi, Mattia Bais en Maestri en de Noor Dversnes kregen ruim 2 minuten voorsprong.

Laatste ronde

Het viertal ging de laatste ronde van 16 kilometer in met nog een marge van ongeveer 50 seconden. Daar werden de tijden voor de klassementsrenners opgenomen.

Met nog 2 kilometer te gaan had het viertal nog 27 seconden en leek het dat de sprintersploegen het gat niet dichtgereden kregen. In de sprint was de Noor net iets beter dan zijn medevluchters. Voor sprinters als Groenewegen ging een grote kans om voor de etappezege te strijden verloren.

De Ronde van Italië heeft maandag een rustdag. Dinsdag volgt een rit met aankomst bergop.