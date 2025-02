NBA-fans in de ban van ruil basketballers Doncic en Davis

LOS ANGELES (ANP) - Als de berichten kloppen zet basketballer Luka Doncic zijn loopbaan in de Amerikaanse profcompetitie NBA voort bij Los Angeles Lakers. Volgens sportzender ESPN is de Sloveense vedette van Dallas Mavericks betrokken bij een ruil, die groot nieuws is in met name de VS. Onder anderen Anthony Davis zou de omgekeerde weg bewandelen en in Dallas belanden.

De Lakers zouden bij de ruil, waarbij ook Utah Jazz is betrokken, verder Maxi Kleber en Markieff Morris mogen begroeten, terwijl de Mavericks Max Christie erbij krijgen. Volgens Amerikaanse media waren de betrokken spelers, alsmede Lakers-sterspeler LeBron James niet op de hoogte van de aanstaande deal. Hoewel Doncic na zijn komst in 2018 het boegbeeld werd van de Mavericks zou juist die club de ruil in gang hebben gezet. Bij de club uit Texas wordt al langer getwijfeld over de fitheid van de 25-jarige Sloveen, die regelmatig last heeft van blessures.