Yeşilgöz wil niet in een coalitie met GroenLinks-PvdA

VVD-leider Dilan Yeşilgöz "ziet het niet gebeuren" dat de VVD na de verkiezingen een coalitie vormt met GroenLinks-PvdA. Aan tafel bij RTL Tonight zei Yeşilgöz maandagavond dat ze hoopt op een centrumrechts kabinet zonder de PVV. Ook met de partij van Frans Timmermans wil ze geen kabinet vormen. "Ik zie dat echt niet werken", aldus Yeşilgöz.

De fractievoorzitter werd in de latenighttalkshow meermaals gevraagd of ze GroenLinks-PvdA definitief uitsluit. "Ik ben nogal scherp hier inderdaad, dat is nogal helder. Ik wil dat niet, omdat ik denk dat dit land snakt naar centrumrechts beleid", aldus Yeşilgöz.

Eerder sloot Yeşilgöz opnieuw regeren met de PVV uit. "We gaan niet meer met hem samenwerken", zei ze in juni in een gesprek met De Telegraaf over PVV-leider Geert Wilders. Ze noemde hem een "ongelooflijk onbetrouwbare partner".