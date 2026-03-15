Tienduizenden Hongaren bezoeken verkiezingsmarsen Orbán en Magyar

Samenleving
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 17:22
BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn belangrijkste uitdager Peter Magyar hebben beiden zondag grote marsen gehouden, vier weken voor de spannende verkiezingen in het land. Tienduizenden mensen bezochten beide bijeenkomsten in de hoofdstad Boedapest.
Orbán staat achter in de peilingen en probeert met grote demonstraties het tij te keren. Hij schildert Magyar af als marionet van de Europese Unie. Magyar stelt op zijn beurt juist dat Orbán hulp krijgt van Rusland om aan de macht te blijven.
De premier zei in zijn speech zondag dat hij Hongarije wil behouden als "eiland van veiligheid en rust in deze chaotische wereld". Ook riep hij Oekraïne op om te stoppen met de "aanvallen" op zijn land. Orbán heeft de Oekraïense regering al meermaals beschuldigd van inmenging in de verkiezingen. Kyiv ontkent dat stellig en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zondag nog eens dat Orbán moet stoppen met het verspreiden van een "anti-Oekraïens sentiment".
