Niet-urgente zorg in Zuid-Catalonië opgeschort om stormschade

BARCELONA (ANP) - In meerdere gebieden in het zuiden van Catalonië zijn uit voorzorg scholen gesloten en delen van de niet-urgente zorg opgeschort, meldt El País. De regio werd dit weekend geteisterd door storm Alice, die leidde tot grote water- en modderoverlast.

Volgens de Catalaanse overheid zijn meer dan duizend mensen verzorgd en opgevangen in sport- en noodfaciliteiten. Eén persoon in de regio Terres de l'Ebre zou zwaargewond zijn geraakt, meldt Catalan News. Zeventien anderen raakten daar lichtgewond. De schoolsluiting en zorgopschorting geldt tot in ieder geval middernacht.

De burgemeester van de Catalaanse hoofdstad Barcelona, Jaume Collboni, maakte maandagochtend bekend "de noodzakelijke noodhulp en personeel" beschikbaar te stellen om de meest getroffen gebieden te helpen. Daarmee doelde hij onder meer op het aflossen van lokale brandweerlieden en andere hulpdiensten in de regio.