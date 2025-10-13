ECONOMIE
Trump vraagt Israëlische president om gratie voor Netanyahu

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 14:21
anp131025141 1
JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat zijn Israëlische ambtgenoot Isaac Herzog gratie zou moeten verlenen aan premier Benjamin Netanyahu. Die staat terecht in een corruptieproces. Rijke Israëliërs zouden hem in ruil voor invloed onder meer giften hebben gegeven, zoals sigaren, juwelen en champagne ter waarde van in totaal meer dan 200.000 euro.
"Of je hem nou leuk vindt of niet, hij is een van de beste oorlogspresidenten ooit", zei Trump tijdens een toespraak in het Israëlische parlement. "Ik bedoel, sigaren en champagne, wat maakt het uit."
Netanyahu heeft de beschuldigingen altijd ontkend en spreekt van een politiek proces. Trump heeft zich al vaker uitgesproken tegen de vervolging van Netanyahu.
